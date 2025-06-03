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Медведев заявил, что российская армия продолжит наступление

Медведев: российская армия продолжит наступление
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что российская армия активно наступает на фронте и продолжит наступление.

По его словам, «возмездие неизбежно».

«Наша армия активно наступает и продолжит наступление», — заявил Медведев.

Также он отметил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России.

Второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа. Киев и Москва обменялись проектами меморандумов, однако до прекращения огня не договорились. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными (обменять тяжелораненых и военных до 25 лет по формуле «все на всех»). Третий раунд переговоров также ожидается в июне.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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