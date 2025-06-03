Медведев предупредил армию Украины о грядущем возмездии

Возмездие неизбежно, российская армия активно наступает. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно», — сказано в посте.

Также Медведев сказал, что смысл российского меморандума заключается в скорейшей победе России в специальной военной операции и полном уничтожении действующих властей Украины.

Он отметил, что прошедшие 2 июня в Стамбуле российско-украинские переговоры были нужны не для компромиссного мира «на придуманных кем-то нереальных условиях». Медведев подчеркнул, что встреча была нужна для скорейшей победы России и «полного уничтожения неонацистской власти». По его словам, в этом состоит смысл российского меморандума, который накануне был обнародован.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что меморандум России предполагает выборы на Украине.