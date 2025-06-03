На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

Во всех регионах Украины утром 3 июня объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщил официальный портал для оповещения украинского населения.

В красной зоне дольше других находились Сумская и Харьковская области. Отмечается, что в 10:33 мск воздушную тревогу отменили.

Украинские СМИ писали о взрывах в Сумах, Николаеве и других городах.

В ночь на 3 июня военный блогер Борис Рожин рассказал об ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» по целям в украинском Чернигове. По его словам, суммарно было несколько десятков прилетов в разных областях страны. Военблогер не стал уточнять, какие именно объекты стали целью российских беспилотников.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее на Западе рассказали, что ждет Зеленского после атаки на аэродромы РФ.