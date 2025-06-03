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Военблогер сообщил о прилетах БПЛА в Чернигове

Рожин: прилеты БПЛА «Герань» произошли в Чернигове
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Министерство обороны РФ

Прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» произошли в Чернигове. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Чернигове несколько прилетов. «Герани» долетели. Суммарно уже несколько десятков прилетов в разных областях Украины», — написал он.

Военблогер не стал уточнять, какие именно объекты стали целью российских беспилотников.

В ночь на 3 июня в Сумской области также произошел взрыв.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Как он сказал, российские войска в течение ночи выпустили сотни дронов и ракет по украинским регионам. На этом фоне дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву и подчеркнул необходимость введения режима «полного и безоговорочного прекращения огня».

Ранее жители Липецка заявили о взрывах у металлургического комбината.

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