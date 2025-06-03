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Стало известно о взрывах в Сумах

Жители Сум сообщили о звуках взрывов в городе
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Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утром 3 июня в украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

«В Сумах слышали звуки взрывов», — говорится в сообщении.

2 июня военнослужащий 15-го мобильного пограничного отряда ВСУ Иван Шевцов рассказал, что российские военные продвинулись в Сумской области на 15 км. По его словам, вероятной целью ВС РФ является взятие всей области, а в случае перехода под контроль России Юнаковки следующей целью могут стать Сумы.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что российские военные попытаются взять Сумы под свой контроль.

21 мая президент России Владимир Путин пошутил, что врио главы Курской области Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше. Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины.

Ранее эксперт не исключил военное решение вопроса с Одессой и Харьковом.

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