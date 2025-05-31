Аналитик Дандыкин: РФ может взять под контроль Одессу и Харьков военным путем

Россия может взять под контроль Одессу и Харьков военным путем. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Думаю, это будет военное решение вопроса. По-другому не может быть. С боями дойдем и до Одессы, а что делать?» — отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции продолжают наступление по всем направлениям.

Накануне директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. По его словам, если боевые действия будут продолжаться, то украинская сторона потеряет еще больше территорий.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя прогноз Джеффри Сакса, отметил, что условия для Украины становятся хуже каждый день, при отказе от мирного урегулирования она останется без Запорожья, Днепропетровска, Сум, Харькова и Одессы с Николаевом.

24 мая чешский политолог Оскар Крейчи допустил, что Украина может потерять еще несколько областей при наступлении российских войск. По словам эксперта, скорее всего, республика может лишиться Харьковской и Одесской областей.

Ранее Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины.