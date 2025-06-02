На Украине заявили о многокилометровом продвижении ВС России в Сумской области

Украинский пограничник Шевцов: ВС РФ продвинулись в Сумской области на 15 км

Военнослужащий 15-го мобильного пограничного отряда ВСУ Иван Шевцов рассказал, что российские военные продвинулись в Сумской области на 15 км. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По его словам, ВС РФ продвинулись вглубь Сумской области как минимум на 7 км.

«Вероятной целью России является взятие всей области. <...> в случае взятия российскими войсками Юнаковки, под угрозой окажутся непосредственно Сумы», — отметил украинский военный.

До этого военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области.

Он добавил, что у российских войск есть тактические успехи западнее Зеленого Поля и Вольного Поля.

Подоляка также рассказал, какие преимущества имеет взятие под контроль российскими войсками Константиновки. По его словам, переход населенного пункта Константиновки под контроль российских войск расширил фронт севернее Сум, до границы которых осталось около 20 км.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.