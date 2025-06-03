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На Западе заявили о продвижении ВС РФ к украинским Сумам

ISW: ВС РФ продвигаются к украинским Сумам и готовятся к наступательной операции
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продвигаются в трех районах Сумской области к областному центру и, вероятно, попытаются взять под контроль Сумы. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, ВС РФ активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумской области на трех направлениях наступления на север и северо-восток от города Сумы.

Отмечается, что эти действия происходят, вероятно, в рамках создания «буферной зоны» на границе России и Украины.

«Россияне, вероятно, намерены усилить удары беспилотниками и артиллерией по городу, чтобы поддержать дальнейшее продвижение в направлении Сум, и стремятся в будущем провести наступательную операцию по захвату города», — говорится в отчете.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.

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