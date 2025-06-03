Марочко заявил, что ВС РФ выбили основные силы украинской армии из Ступочек в ДНР

Основные силы Вооруженных сил Украины выбиты из населенного пункта Ступочки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта, расположенного в Краматорском районе, российские подразделения продолжают зачистку прилегающих территорий. Он уточнил, что украинские формирования понесли потери и оставили позиции.

Накануне Марочко заявлял, что российские войска уже взяли под контроль ключевые объекты ВСУ в Ступочках.

В конце мая Минобороны России сообщило, что подразделения южной группировки российских войск за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Там уточнили, что бойцы «Юга» вынудили украинские войска покинуть села Гнатовку и Романовку, Старую Николаевку и Ступочки.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ начали готовить Красноармейск к уличным сражениям. В частности, украинские солдаты выстроили линию обороны города и вывезли из него все важные документы. Также они попытались максимально эвакуировать детей как с согласия, так и без согласия родителей.

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