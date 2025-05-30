Минобороны РФ: группировка «Юг» за неделю взяла под контроль четыре села в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Юг» в течение недели взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие страны вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинуть села Гнатовку и Романовку. То же касается сел Старая Николаевка и Ступочки.

«[Вооруженные силы РФ] нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины», — подчеркивается в заявлении.

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