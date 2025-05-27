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Прилепин дал прогноз по продолжительности СВО

Прилепин: специальная военная операция может продлиться 12 лет
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) может продлиться 12 лет. Об этом заявил в интервью kp.ru подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин.

По его словам, он изучил карту и пришел к выводу, что для обеспечения безопасности приграничных территорий РФ необходимо установить контроль над Харьковской и Сумской областями. А для минимизации экономических возможностей Украины России нужны Николаев и Одесса — тогда уже будет не важно, демилитаризирована Украина или нет, отметил Прилепин.

По его мнению, текущие переговоры по урегулированию конфликта не закончатся подписанием мирного соглашения — «все будет ровно также, как было предыдущие три года». Прилепин призвал относиться к этому «стоически».

«Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сказал он.

1 мая Прилепин заявил, что России необходимо «отнять» Черное море у Украины, чтобы одержать победу в конфликте. Он отметил, что без Черного моря «Украина начнет усыхать», и даже если она продолжит стремиться в НАТО и Евросоюз, то без Одессы и Николаева это уже будет другая страна.

Писатель добавил, что в настоящее время подобная идея представляет собой «фантастический сценарий». При этом, по словам Прилепина, Россия может потерять Приднестровье, Гагаузию и Молдавию, если «не захватит Одессу».

Ранее Прилепин заявил, что Россия и США договариваются не об урегулировании на Украине, а о разделе мира.

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