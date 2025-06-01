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Марочко заявил о захвате всех важных объектах ВСУ в Ступочках в ДНР

Марочко: бойцы ВС РФ захватили почти все важные объекты ВСУ в Ступочках в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы захватили почти все важные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на этой неделе у подразделений Вооруженных сил РФ были большие успехи в населенном пункте Ступочки.

«Мы захватили там практически все стратегически важные объекты [ВСУ], и сейчас идет зачистка окрестностей», — сказал он.

Марочко назвал эти результаты серьезными. Он отметил, что теперь российским военным предстоит зачистить окрестности, поскольку бойцы ВСУ контратакуют и пытаются вернуть потерянные позиции.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения южной группировки российских войск за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Там уточнили, что бойцы «Юга» вынудили украинские войска покинуть села Гнатовку и Романовку, Старую Николаевку и Ступочки.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ начали готовить Красноармейск к уличным сражениям. В частности, украинские солдаты выстроили линию обороны города и вывезли из него все важные документы. Также они попытались максимально эвакуировать детей как с согласия, так и без согласия родителей.

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