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Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ

«Царьград» удалил статью о самолетах на российских аэродромах после атаки ВСУ
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Издание «Царьград» удалило статью, посвященную самолетам на российских военных аэродромах, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Копия публикации доступна на портале Web Archive.

При попытке открыть статью на официальном сайте издания появляется уведомление об ошибке 404 «Страница не найдена».

В публикации рассказывалось о том, сколько российских самолетов расположено на аэродроме в Мурманской области.

«Царьград» пока никак не прокомментировал исчезновение статьи с сайта.

До этого сообщалось, что в Ставрополье водители фур решили не перевозить товар, если им его не показали.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа заранее знала об атаках Украины на российские авиабазы.

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