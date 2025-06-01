Axios: администрация Трампа заранее знала об атаках Украины на российские авиабазы

Украина заранее проинформировала США об атаках беспилотников на российские авиабазы, сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника республики.

В Киеве утверждают, что нанесли «беспрецедентные удары» по территории противника, целью которых были десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах.

Чиновник также сообщил изданию, что операция проводилась СБУ и планировалась более года.

Однако в российском Минобороны заявили, что все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. В результате налетов украинских FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) на некоторых военных аэродромах произошло возгорание единиц авиационной техники, но оно было ликвидировано. Некоторых участников терактов задержали.

Ранее в СБУ заявили, что полтора года готовили атаку БПЛА на аэродромы России.