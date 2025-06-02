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В Ставрополье водители фур начали отказываться от перевозки, если им не показали товар

Mash: водители фур в Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов
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Milos Muller/Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополье водители фур решили не перевозить товар, если им его не показали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Водители фур в Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов, если владельцы не хотят показывать, что внутри. Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами траковики теряют около часа на пунктах КПП», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash также сообщил о текущей обстановке после массовой атаки дронов по военным объектам. Так, в Амурской области открыли федеральную трассу, где сгорел грузовик. В Калужской области начали привлекать добровольцев, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников для того, чтобы усилить охрану мостов, административных зданий и региональных границ.

Также сообщается, что в Орловской области с 2 июня будут работать дополнительные посты на всех въездах в регион, а в Туле осмотрят мосты и путепроводы, проверят камеры видеонаблюдения, а на автостанциях начнут работу дополнительные патрули.

По информации канала, дронами планировали атаковать авиабазу «Украинка» в Амурской области. В результате инцидента пострадал водитель. Кроме того, в настоящее время движение с 1428-го по 1439-й километр дороги в Серышевском районе перекрыто. Водителям советуют выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, где купили фуру, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск.

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