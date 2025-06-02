Россия предложила установить предельную численность ВСУ

Меморандум России, переданный украинской делегации в ходе переговоров в Стамбуле, предполагает установление предельной численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Основные параметры окончательного урегулирования <...> Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии», — говорится в документе.

Из меморандума также следует, что Россия предложила Украине восстановить дипломатические и экономические отношения, а также транспортное сообщение.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Это не ультиматум, подчеркнул он.

Ранее Эрдоган заявил о «великолепных» переговорах РФ и Украины.