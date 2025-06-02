Россия предложила Украине восстановить дипотношения

Российский меморандум, переданный украинской делегации во время переговоров в Стамбуле, предполагает восстановление дипломатических и экономических отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Основные параметры окончательного урегулирования <...> Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами», — говорится в документе.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Это не ультиматум, подчеркнул он.

Ранее глава украинской делегации рассказал о договоренностях с Россией в Стамбуле.