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«Ростех» сравнил российские и западные танки по устойчивости к попаданиям

«Ростех»: танки ВС РФ остаются боеспособными даже после множественных попаданий
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские танки остаются боеспособными даже после множественных попаданий из противотанкового оружия, такие случаи нередки в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины», — отмечается в сообщении.

Сегодня «Ростех» заявил, что Вооруженные силы РФ получили партию модернизированных танков Т-80БВМ от «Уралвагонзавода».

Специалисты завода доработали танки, значительно увеличив выживаемость машин и их экипажей. Теперь командир танка, механик-водитель и наводчик могут чувствовать себя более уверенно на поле боя. Отмечается, что при модернизации боевых машин учитывались требования участников СВО.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что российские танки лучше защищены от атак FPV-дронов, чем западные. В госкорпорации отметили, что российские боевые машины, в частности, получили всеракурсную защиту, которая позволяет значительно повысить живучесть танков на поле боя.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой.

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