Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» оценил защищенность российских танков от атак дронов

«Ростех»: российские танки получили всеракурсную защиту от дронов
close
РИА Новости

Российские танки лучше защищены от атак FPV-дронов, чем западные. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале госкорпорации.

В «Ростехе» отметили, что российские боевые машины, в частности, получили всеракурсную защиту, которая позволяет значительно повысить живучесть танков на поле боя.

«В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники — ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения», — говорится в сообщении госкорпорации.

До этого агентство ТАСС сообщало, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров.

«Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами