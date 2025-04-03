«Ростех» оценил защищенность российских танков от атак дронов

Российские танки лучше защищены от атак FPV-дронов, чем западные. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале госкорпорации.

В «Ростехе» отметили, что российские боевые машины, в частности, получили всеракурсную защиту, которая позволяет значительно повысить живучесть танков на поле боя.

«В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники — ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения», — говорится в сообщении госкорпорации.

До этого агентство ТАСС сообщало, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров.

«Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.