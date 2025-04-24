19FortyFive: у российского Т-90 есть преимущество перед британским Challenger 3

У российского танка Т-90 есть преимущество перед британским танком Challenger 3, пишет обозреватель издания 19FortyFive Калеб Ларсен.

По его словам, разработчики Challenger 3 учли недостатки его предшественника — Challenger 2. Новый танк получит 120-миллиметровую гладкоствольную пушку стандарта НАТО, усовершенствованную активную защиту и модульную броню. Одним из преимуществ нового танка является замена 120-миллиметровой нарезной танковой пушки L30A1 на гладкоствольное орудие L55A1.

Ларсон уточнил, что российский Т-90, в свою очередь, имеет 125-миллиметровую пушку, компактную конструкцию и автомат заряжания.

К преимуществу Т-90 обозреватель отнес реальный боевой опыт, которого нет у Challenger 3.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.

Ранее российские танкисты поразили огневые точки ВСУ под Покровском.