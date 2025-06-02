Российские бойцы отреагировали на удар ВСУ по Сибири

Участники спецоперации отреагировали на удар ВСУ по Сибири. Записанное бойцами видео опубликовал Telegram-канал «Царьград».

Один из бойцов выразил уверенность в том, что атака по Сибири лишь сплотит россиян.

«Мы <...> заметили вашу жалкую попытку запугать нас и наши семьи <...> ваши жалкие попытки вам не помогут. Мы вас как давили, так давить и будем», — заявил один из мужчин.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на провокации со стороны Украины.

Депутат указал, что налет украинских БПЛА на российские аэродромы и политика Владимира Зеленского в целом не повлияют на процесс в Стамбуле.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Таким образом, украинские атаки впервые затронули Сибирь.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с диверсиями Украины.