В Госдуме рассказали, как бороться с диверсиями Украины

Усиление контрразведывательных подразделений позволит обезопасить граждан России от диверсий Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) республики. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Необходимо значительно увеличить оперативный состав контрразведывательных подразделений. Это поможет быстрее выявлять украинских агентов и предотвращать их деятельность на территории РФ. Также нужно обеспечить наши службы безопасности новейшим оборудованием, которое способно перехватывать переговоры с агентами украинских спецслужб по разным каналам связи», — сказал депутат.

Водолацкий напомнил, что в 2022–2023 годах на территорию России въехало большое количество украинцев, и среди них есть агенты ГРУ и СБУ, которые занимаются «диверсионной и деструктивной деятельностью». Политик подчеркнул, что подрыв мостов в Курской и Брянской областях, а также атаки на аэродромы ВС РФ показывают «террористическую сущность» властей Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаку дронов на российские аэродромы устроила СБУ. Зеленский сообщил, что «офис» операции на территории РФ находился рядом с одним из областных управлений ФСБ. В настоящее время все участвовавшие в операции выведены с российской территории.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.