В Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины

Россия стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на провокации со стороны Украины. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий указал, что налет украинских БПЛА на российские аэродромы и политика Владимира Зеленского в целом не повлияют на процесс в Стамбуле.

«Мы хорошо понимаем, что [налет БПЛА] был сделан специально с целью оказания давления и шантажа нашей делегации. Поэтому действуем исходя из этой ситуации. Члены делегации прекрасно понимают, что против страны были совершены террористические акты. Кто-то рассчитывал, что переговорный процесс будет сорван, но он продолжается», — сказал Чепа.

Депутат напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование и «стоит на этом». В то же время Москва видит, какие задачи ставят перед собой Владимир Зеленский и его «покровители», отметил Чепа.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с диверсиями Украины.