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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и 10 областях Украины

В Киеве и 10 областях Украины объявили воздушную тревогу
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Reuters

В Киеве, Киевской области и еще девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, тревога в столице Украины и в десяти областях объявлена с 18:26 мск. Сигналы раздаются в том числе в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

До этого стало известно о масштабной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным аэродромам РФ. Как сообщило Минобороны России, целями противника стали аэродромы в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки были отражены.

В ведомстве уточнили, что из-за атак на военные объекты в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. На данный момент оно ликвидировано.

В Минобороны уточнили, что беспилотники запускали с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. В результате этих атак украинских беспилотников пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны.

Ранее Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.

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