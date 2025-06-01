Губернатор Мурманской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Чибис: жертв и пострадавших после атаки БПЛА на Мурманскую область нет

Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Мурманскую область нет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Мурманской области были усилены меры безопасности.

До этого Чибис заявил, что Мурманскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по номеру 112. Кроме того, Чибис напомнил о запрете на съемку, пересылку и публикацию работы ПВО.

Также сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов ВСУ.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.