МО РФ сообщило об ударе по ВСУ в 147 районах

Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение <..> ВСУ в 147-ми районах», — говорится в сообщении ведомства.

Целями ударов были названы склады ракет и других видов артиллерийского вооружения, а также боеприпасов и горючего, цеха по производству ударных беспилотников и места их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Также по данным ведомства, российские военнослужащие ударом «Искандера» уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS (производство США) и боеприпасы к ним.

До этого российский солдат снял удар FPV-дрона по своей бронемашине. Командир роты 22-го полка ВС РФ с позывным «Турист», который передал военкору видео, рассказал, что инцидент произошел во время перемирия, в День Победы 9 мая.

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