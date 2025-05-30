Украинский беспилотник атаковал село в Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили FPV-дроном по селу Куршановичи в Брянской области

Украинские войска при помощи беспилотника атаковали село Куршановичи в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ «Мираторг», — сообщил он.

Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Он призвал местных жителей быть внимательнее.

До этого украинский беспилотник нанес удар рядом с частными домами в поселке Коренево в Курской области. Пострадал местный житель, 56-летний мужчина.

30 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в небе над Курской областью было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате атаки пострадал 27-летний житель Курска. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее российские бойцы захватили «легендарный» беспилотник ВСУ.