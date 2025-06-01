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В Киеве произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом заявило украинское издание «Общественное».

Какие-либо подробности не сообщаются.

Незадолго до этого стало известно, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины в 1:43 по московскому времени.

Накануне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на Западе уже перестали отрицать, что проигрыш Украины в конфликте с Россией неизбежен. По его словам, сейчас Украина находится «в большой беде», «украинцы висят в петле», — об этом твердят даже крупнейшие западные СМИ.

Эксперт считает, что сейчас Россия находится в самом выгодном положении, что позволяет ей диктовать условия в зоне конфликта, и за столом переговоров. Даже если Украина и Европа заявляют об обратном, это не говорит о том, что такой подход соответствует настоящему положению дел, добавил Миршаймер.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленскому предложили два выхода для решения конфликта на Украине.

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