Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой и Житомирской областях Украины. Об этом сообщается на ресурсе по оповещению населения страны.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины в 1:43 по московскому времени. Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях.

Агентство Reuters писало, что в ночь на 25 мая Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет. В результате были ранены десятки мирных жителей, а по меньшей мере 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Reuters называет эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия, но отмечает, что во время других ударов пострадавших было больше.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Келлог после взрывов в Киеве призвал немедленно прекратить огонь на Украине.