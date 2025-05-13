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Зеленскому предложили два выхода для решения конфликта на Украине

19FortyFive: Украина уже проиграла России, Зеленский должен смириться
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, Киеву нужно соглашаться на сделку сейчас, чтобы условия урегулирования кризиса не стали хуже в будущем. Об этом пишет американский портал 19FortyFive.

«Жребий уже брошен, и Украина проиграет войну. Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что у Зеленского нет возможности избегать окончания войны на невыгодных условиях.

Кроме того, экс-коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми ранее высказывал мнение, что на Украине Россия продемонстрировала несостоятельность Североатлантического альянса.

Ранее премьер Венгрии заявил о крахе антироссийской стратегии Запада.

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