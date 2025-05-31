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Российский офицер рассказал о полном переходе ВСУ на средства связи НАТО

РИА Новости: ВСУ полностью перешла на средства связи стран НАТО
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Shutterstock/FOTODOM

Украинские военнослужащие полностью перешли на средства связи стран членов блока НАТО. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российских офицер связи группировки войск «Днепр».

«Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО. То есть, американского производства преимущественно», — заявил он.

Офицер добавил, что пункты управления украинских военных также базируются на технологиях Североатлантического альянса.

До этого журнал The National Interest писал, что НАТО ограничило военный потенциал украинской армии, пытаясь превратить ее в «миниатюрную европейскую армию». Авторы публикации отмечают, что такие попытки североатлантического альянса снизили обороноспособность ВСУ, ведь вместо того, чтобы развивать собственные военные технологии, страна стала зависимой от западных технологий и решений.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО. Украинский лидер ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины, которого требует президент РФ Владимир Путин. Он намекнул, что страна не планирует отказываться от курса на вступление в НАТО.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

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