На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о возможности вступления Украины в НАТО

«Страна»: Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса Украины в НАТО
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Президент ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины, которого требует президент РФ Владимир Путин. Зеленский намекнул, что страна не планирует отказываться от курса на вступление в НАТО.

«У Украины есть статус, он в Конституции страны — там все написано», — сказал он.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Как отметило издание Financial Times, заявления, сделанные Трампом после его беседы с Путиным, могут говорить о том, что он не против отказаться от роли посредника в вопросе украинского урегулирования и «продать» интересы Киева.

Ранее лидеры стран Европы обсудили Украину с Трампом после его переговоров с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами