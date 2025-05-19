Зеленский высказался о возможности вступления Украины в НАТО

«Страна»: Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Президент ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины, которого требует президент РФ Владимир Путин. Зеленский намекнул, что страна не планирует отказываться от курса на вступление в НАТО.

«У Украины есть статус, он в Конституции страны — там все написано», — сказал он.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Как отметило издание Financial Times, заявления, сделанные Трампом после его беседы с Путиным, могут говорить о том, что он не против отказаться от роли посредника в вопросе украинского урегулирования и «продать» интересы Киева.

Ранее лидеры стран Европы обсудили Украину с Трампом после его переговоров с Путиным.