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На Западе назвали последствия помощи Киеву со стороны НАТО

NI: помощь НАТО обернулась для Киева военной отсталостью
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Thomas Peter/Reuters

НАТО ограничило военный потенциал украинской армии, пытаясь превратить ее в «миниатюрную европейскую армию». Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

Авторы публикации отмечают, что такие попытки североатлантического альянса снизили обороноспособность ВСУ, ведь вместо того, чтобы развивать собственные военные технологии, страна стала зависимой от западных технологий и решений.

«Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — говорится в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО.

Президент ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины, которого требует президент РФ Владимир Путин. Зеленский намекнул, что страна не планирует отказываться от курса на вступление в НАТО.

Ранее лидеры стран Европы обсудили Украину с Трампом после его переговоров с Путиным.

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