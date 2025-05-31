В Сумской области расширили зону принудительной эвакуации населения

В Сумской области объявили принудительную эвакуацию еще из 11 населенных пунктов

В Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, он подписал распоряжение, согласно которому обязательной эвакуации подлежат населенные пункты Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки, Цимбаловка, Шкуратовка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское и Капитановка. Общее число населенных пунктов региона, охваченных эвакуацией, достигло 213.

До этого Григоров заявлял, что обстановка в области остается напряженной на фоне продвижения российских войск. Он также отмечал, что из Сумской области эвакуированы около 58% жителей, попадающих под план эвакуации, при этом вблизи зоны боевых действий остаются примерно 35 тыс. человек.

Сумская область граничит с Курской областью. 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы из КНДР.

Позже первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.