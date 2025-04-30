Буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Обстрелы Курской, Белгородской и Брянской областей продолжаются, поэтому наша задача максимально создать буферную зону от Глухово и до Конотопа. Это все должно быть безопасная зона, которая не позволит националистам обстреливать территорию Российской Федерации», — заявил Водолацкий.
Он пояснил, что освобожденные от оккупации ВСУ населенные пункты Курской области продолжают находиться под обстрелом и угрозой налета украинских БПЛА.
Предложенная Водолацким линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.
По данным российских силовых структур, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах выстраивают несколько линий обороны, готовясь к боевым действиям.
Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.