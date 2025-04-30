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В Госдуме объяснили, где должна быть граница буферной зоны на Украине

Водолацкий: буферная зона на Украине должна находиться за Конотопом
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Shutterstock/RONEDYA

Буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Обстрелы Курской, Белгородской и Брянской областей продолжаются, поэтому наша задача максимально создать буферную зону от Глухово и до Конотопа. Это все должно быть безопасная зона, которая не позволит националистам обстреливать территорию Российской Федерации», — заявил Водолацкий.

Он пояснил, что освобожденные от оккупации ВСУ населенные пункты Курской области продолжают находиться под обстрелом и угрозой налета украинских БПЛА.

Предложенная Водолацким линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

По данным российских силовых структур, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах выстраивают несколько линий обороны, готовясь к боевым действиям.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.

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