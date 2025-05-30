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СМИ: в Одесской области уничтожены арсеналы со снарядами из Сербии

mk.ru: ВС России уничтожили в Одесской области арсеналы со снарядами из Сербии
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские войска уничтожили в Одесской области арсеналы со снарядами из Сербии. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на военкоров.

По информации издания, под удар попали боеприпасы, изначально закупленные в Сербии и поставленные Украине через Албанию и Болгарию. Кроме того, был атакован логистический центр, который использовался как перевалочный пункт для западного оружия.

Накануне российская разведка сообщила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Президент Сербии Александар Вучич прилетал в Москву на парад Победы и выражал надежду на развитие сотрудничества с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что многовекторность политики Вучича напоминает беспорядочные половые связи.

Ранее в США предрекли Украине потерю Одессы.

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