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В США предрекли Украине потерю Одессы

Экономист Сакс: Украина потеряет Одессу, если продолжит конфликт
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Если война будет продолжаться, <...> то, как мне кажется, Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий», — сказал экономист.

Сакс добавил, что при подобном развитии событий Украина может потерять все побережье Черного моря, а также будет разгромлена. Однако, как отметил эксперт, все зависит от исхода украинского конфликта.

24 мая чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что Украина может потерять еще несколько областей при наступлении российских войск. По словам эксперта, скорее всего, республика может лишиться Харьковской и Одесской областей.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть. Дипломат отметила, что территория республики уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.

Ранее Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины.

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