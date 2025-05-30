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Российских бойцов наказывали лозунгом «Слава Украине» в плену ВСУ

«Украина.ру»: российских военных в плену заставляли кричать «Слава Украине»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российских военнослужащих в украинском плену заставляли кричать «Слава Украине — героям слава» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Об этом пишет издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

«Сказали: «Открываются двери — вы кричите «Слава Украине». Если нет — расстреляют»», — заявил один из пленных.

По его словам, солдаты ВС РФ выкрикивали лозунг, потому что другого варианта не было. Военный добавил, что после произнесенной фразы украинские командиры кричали им в ответ: «Героям слава».

Помимо этого, боец добавил, что российских военнослужащих избивали автоматами и палками.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что некоторые российские мирные жители, оказавшись в украинском плену, умирали там из-за неоказания медицинской помощи. Депутат рассказала, что часть освобожденных россиян сейчас проходят лечение в больницах.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Из украинского плена на родину вернулись 880 бойцов Вооруженных сил России и 120 мирных граждан. Украина получила взамен ровно столько же людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вернувшиеся из украинского плена куряне рассказали о «бесчеловечном» отношении.

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