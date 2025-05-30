На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о жутких условиях содержания россиян в украинском плену

Кузнецова: мирные жители умирали в украинском плену из-за неоказанной помощи
close
Alexander Ermochenko/Reuters

Некоторые российские мирные жители, оказавшись в украинском плену, умирали там из-за неоказания медицинской помощи. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время поездки в Курскую область, пишет ТАСС.

Депутат рассказала, что часть освобожденных россиян сейчас проходят лечение в больницах.

«Особое внимание, конечно, сегодня уделила разговору с пленными. Страшные факты нахождения в плену сложно пересказать: погибали из-за неоказанной медицинской помощи и, скажем так, жестокого обращения», — сказала она.

Кузнецова заявила, что в данный момент идет фиксация и расследования преступлений украинских военных против мирных граждан России.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Из украинского плена на родину вернулись 880 бойцов Вооруженных сил России и 120 мирных граждан. Украина получила взамен ровно столько же людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вернувшиеся из украинского плена куряне рассказали о «бесчеловечном» отношении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами