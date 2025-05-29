Российские войска ударили по цеху производства беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд украинских войск и месту укрытия реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом рассказали в пресс-службе российского министерства обороны.

По данным ведомства, в операциях приняли участие расчеты дронов и ракетные войска. Также к работе привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

«Нанесено поражение цеху производства ударных БПЛА, месту укрытия РСЗО HIMARS <...>, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») в 137 районах», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 123 дрона. При этом 47 беспилотников были ликвидированы за пределами зоны боевых действий.

Утром 29 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 48 украинских БПЛА. В Белгородской области нейтрализовали 30 дронов ВСУ, в столичном регионе — три, в Брянской области — два, в Тамбовской области — один. По четыре летательных аппарата уничтожили в Рязанской и Орловской областях, Республике Крым.

Ранее военный эксперт рассказал о новой тактике ВСУ при ударах по РФ с помощью беспилотников.