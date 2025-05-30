Российские войска установили контроль над большей частью населенного пункта Редкодуб, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, в результате активных действий подразделения армии РФ продвинулись в центр Редкодуба и смогли закрепиться на занятых позициях. На вечер 29 мая, по оценке эксперта, практически весь населенный пункт находится под контролем российских сил.

На прошлой неделе Марочко сообщал, что российские войска за неделю вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Двуречной Харьковской области на широком участке фронта.

До этого Марочко говорил, что российские военные в ходе боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины у Красноармейска в ДНР.

22 мая военный эксперт заявлял, что армия России, освободив Новую Полтавку в ДНР, значительно осложнила положение украинской группировки, действующей в районе Красноармейска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими населенного пункта Богатыря.