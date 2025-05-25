Эксперт сообщил, что ВС РФ вклинились в оборону ВСУ у Двуречной

Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ у Двуречной на широком участке фронта

Российские войска за неделю вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Двуречной Харьковской области на широком участке фронта. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Двуречная военнослужащие РФ продвигались на многих участках фронта, где это было возможно.

Марочко подчеркнул, что ВСУ в этом районе серьезно сопротивляются. При этом продвижение было «небольшим в глубину обороны противника, но на очень широком участке фронта».

24 мая военный эксперт заявил о серьезной работе ВС РФ над окружением Константиновки. По словам Марочко, российским бойцам осталось преодолеть около семи километров до пригорода.

Также он рассказал о значении продвижения армии РФ в Сумской области. Эксперт отметил, что это позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава украинской армии в городе Сумы.

Ранее ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству БПЛА на Украине.