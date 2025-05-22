Марочко заявил, что армия РФ почти перерезала войска ВСУ в Красноармейске

Российские войска, освободив населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой народной республике, значительно осложнили положение украинской группировки, действующей в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его оценке, продвижение российских подразделений фактически приближает окружение украинских сил, закрепившихся в указанных населенных пунктах. Марочко отметил, что установление контроля над Новой Полтавкой позволяет российским военным перехватывать ключевые пути снабжения и затруднять маневры противника.

Также Марочко заявлял, что российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. По его информации, в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (Грековки), Редкодуба и Торского российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции.

Ранее стало известно о выявлении иностранных наемников в районе Северска.