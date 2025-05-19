Пушилин: после потери Богатыря ВСУ могут перебросить силы от Красноармейска

После того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что важным 18 мая стало заявление министерства обороны России Андрея Белоусова об освобождении Богатыря на Великоновоселковском направлении, где украинские войска создали достаточно серьезные укрепления и возлагал большие надежды на удержание там продвижения подразделений Вооруженных сил России.

Богатырь находится в нескольких километрах от Днепропетровской области. Теперь потеря населенного пункта вносит некоторые изменения в действия противника, который, возможно, будет вынужден перекинуть часть сил с западной стороны города Красноармейск, в окрестностях которого тоже развернулись достаточно серьезные боестолкновения. При этом в настоящий момент там продвигаются российские подразделения, рассказал Пушилин.

18 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что село Богатырь в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российский боец рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря в ДНР.