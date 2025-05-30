Военблогер раскрыл число пропавших без вести военных ВСУ

Военблогер Рожин: более 400 тысяч военных ВСУ пропали без вести

Более 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бывший заместитель генпрокурора Украины Мамедов заявил в украинских СМИ, что ВСУ только пропавшими без вести имеют более 400 000 человек. <...> Там может быть некоторый процент дезертиров и попавших в плен», — написал блогер.

Рожин добавил, что родственники пропавших без вести не смогут получить выплаты от государства.

20 мая в российских силовых структурах сообщили, что несколько подразделений ВСУ, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация запрещена в России), понесли значительные потери в боях за село Беловоды в Сумской области. Там отметили, что бои за населенный пункт начались еще в апреле.

В конце апреля в российских силовых структурах заявили, что командование Вооруженных сил Украины заранее записывает бойцов в списки пропавших без вести. При этом попытки родственников узнать судьбу бойца оказывались безрезультатными.

Ранее в ВСУ отстранили командира бригады, раскритикованного за большие потери.