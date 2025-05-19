В ВСУ отстранили командира бригады, раскритикованного за большие потери

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сменил командира 59-й бригады армии страны Богдана Шевчука, подвергшегося критике за большие потери среди подчиненных на Красноармейском направлении. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По информации журналистов, офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранили от занимаемой должности 15–16 мая. Вместо него командиром 59-й бригады украинских войск стал Александр Сак, до этого руководивший работой бригады ВСУ в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР).

Официальных комментариев о том, по какой причине Шевчука сняли с должности, не поступало. При этом источник издания утверждает, что Сырский принял такое решение из-за сложной обстановки на Красноармейском направлении.

В мае Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о «назревающем бунте» среди украинских солдат, находящихся в городе Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о 59-й бригаде ВСУ, которая в ходе боевых действий теряет огромное количество военнослужащих.

Авторы публикации отметили, что потери данного соединения увеличиваются практически каждые сутки. В свою очередь, его командование скрывает реальное положение вещей от вышестоящего руководства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные корреспонденты сообщили об ожесточенных боях в районе Красноармейска в ДНР.