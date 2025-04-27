ТАСС: в Сумах солдат ВСУ объявляют пропавшими сразу после отправки на позиции

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее записывает бойцов в списки пропавших без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, это касается сумского направления. По причине больших потерь солдат начинают считать пропавшими сразу после отправки на позиции. При этом попытки родственников узнать судьбу бойца, заявил источник, безрезультатны.

«‎Попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей бригады», — рассказали агентству.

Тогда семьи бойцов ВСУ обращаются к российской стороне через мессенджеры, отметил источник.

12 апреля стало известно, что десятки тысяч военнослужащих Украины считаются без вести пропавшими в Курской области. По словам собеседника агентства ТАСС, тела уничтоженных украинских военнослужащих лежат во всех лесопосадках. Российские подразделения фиксируют местоположение останков бойцов ВСУ, из районов, куда не может дотянуться украинская артиллерия, проводится эвакуация в российские морги.

Ранее командир ВС РФ заявил о наемниках из Португалии, воевавших в ДНР на стороне ВСУ.