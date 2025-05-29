В Курской области сработали системы ПВО

В Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Будьте бдительны, в регионе объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в сообщении.

26 мая в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

22 мая в селе Пушкарное Курской области зафиксировали очередной удар с использованием беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, FPV-дрон атаковал местный магазин, в результате чего пострадали два сотрудника.

19 мая в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.