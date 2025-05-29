На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Курской области сработали системы ПВО

Оперштаб: в Курской области работают системы ПВО
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

В Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Будьте бдительны, в регионе объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в сообщении.

26 мая в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

22 мая в селе Пушкарное Курской области зафиксировали очередной удар с использованием беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, FPV-дрон атаковал местный магазин, в результате чего пострадали два сотрудника.

19 мая в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами