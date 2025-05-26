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Средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили бомбы JDAM, снаряды HIMARS и 220 беспилотников ВСУ
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства США. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, силы ПВО сбили 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), из них 139 вне зоны проведения специальной военной операции.

Также Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над территориями Московского региона, а также Орловской и Тульской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону российской столицы. Информации о пострадавших в результате украинской атаки на данный момент не поступало.

Ранее над Татарстаном сбили беспилотник.

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