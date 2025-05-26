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В Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю

Хинштейн: украинский дрон атаковал грузовой автомобиль
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

Хинштейн подчеркнул, что украинские войска продолжают наносить удары по мирным городам и селам. В связи с этим он призвал население области быть бдительным и не пренебрегать мерами безопасности.

26 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом за день было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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